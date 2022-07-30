Представитель Оздоева рассказал о роли Пирло в переходе россиянина в «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева рассказал о роли главного тренера «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло в переходе россиянина в турецкий клуб.

«Они активно разговаривали до того, как Магомед туда прилетел, потом начали вживую разговаривать. Их все устроило. Хорошие условия и команда, тренер топовый, в детали контракта я не лез. Вчера я был на тренировке, Магомед участвовал в ней, я увидел, как Пирло работает, в какой футбол они пытаются играть, доволен, что Магомед оказался в этой команде. Помимо того, что Пирло был великим футболистом, мне кажется, что он и тренером будет великим.

Сам Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым. В футболе как бывает — руководство уведомляет тренера и показывает потенциальных новичков, дают большой список, и вот из этих новичков Пирло присмотрелся к Оздоеву. Пирло сказал, что они на одной позиции играли, есть чем дополнить друг друга, обоюдный хороший союз», — приводит ТАСС слова Гаргаева.

Оздоев стал футболистом «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. 29-летний россиянин перешел в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Оздоева был «Зенит».