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Сегодня, 15:10

Представитель Оздоева рассказал о роли Пирло в переходе россиянина в «Фатих Карагюмрюк»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева рассказал о роли главного тренера «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло в переходе россиянина в турецкий клуб.

«Они активно разговаривали до того, как Магомед туда прилетел, потом начали вживую разговаривать. Их все устроило. Хорошие условия и команда, тренер топовый, в детали контракта я не лез. Вчера я был на тренировке, Магомед участвовал в ней, я увидел, как Пирло работает, в какой футбол они пытаются играть, доволен, что Магомед оказался в этой команде. Помимо того, что Пирло был великим футболистом, мне кажется, что он и тренером будет великим.
Сам Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым. В футболе как бывает — руководство уведомляет тренера и показывает потенциальных новичков, дают большой список, и вот из этих новичков Пирло присмотрелся к Оздоеву. Пирло сказал, что они на одной позиции играли, есть чем дополнить друг друга, обоюдный хороший союз», — приводит ТАСС слова Гаргаева.

Оздоев стал футболистом «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. 29-летний россиянин перешел в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Оздоева был «Зенит».

Источник: https://tass.ru/sport/15350819

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Андреа Пирло
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
0
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