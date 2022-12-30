Представитель Оздоева рассказал, что в Турции интересуются, какой у футболиста контракт с «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос об интересе в Турции к футболисту.

«Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия. Называют определенные турецкие клубы. Я заметил такую тенденцию, что в чемпионате Турции клюют на европейские имена, пусть это даже взрослые футболисты. Можно попасть в гранд, проявив себя здесь. У Магомеда получается. Он один из лидеров команды. Почти всегда играет, пропускал матчи только из-за травм и из-за перебора желтых карточек», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Летом 2022 года у Оздоева закончился контракт с «Зенитом», и он на правах свободного агента перешел в «Фатих Карагюмрюк». Его соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырнадцати матчах и отметился одним забитым голом в игре 16-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора» (4:1).