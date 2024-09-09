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Сегодня, 18:05

Представитель Миранчука объяснил, почему молодым российским игрокам будет сложно переехать в Европу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Михаил Прокопец, юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы полузащитника Антона Миранчука в переговорах со «Сьоном», в интервью «СЭ» рассказал, что некоторые европейские клубы отказываются подписывать россиян.

— Насколько тяжело в нынешних геополитических условиях осуществить переход российского футболиста в европейский клуб?

— В данном случае все прошло нормально. А вообще у нас были кейсы, когда трансферы срывались. То есть клубы интересовались нашим игроком, скауты и спортивный директор давали добро, а когда дело доходило непосредственно до президента или гендира, они накладывали вето только потому, что речь шла о русском футболисте. Но не могу назвать это тенденцией. Такое происходило буквально пару раз. В основном европейские клубы все-таки смотрят на спортивную составляющую, а не на политическую. Правда, есть другая сложность.

— Какая?

— Сейчас европейским клубам тяжело следить за РПЛ.

Антон Миранчук продолжит карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. «Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

— Почему?

— Технический нюанс. Специальные программы, которые составляют статистику и делают видео по игрокам, не отслеживают российский чемпионат. Несколько клубов даже просили нас прислать видео. Мы удивились: а разве у вас нет этой программы? И нам ответили, что теперь тот же WyScout больше не предоставляет статистику по российскому чемпионату, игрокам.

— Проблема.

— Ну Миранчук-то уже известный футболист. Не так сложно найти видео матчей с его участием. А вот, допустим, если взять более молодого российского игрока, ему будет очень трудно уехать в Европу. Так что такая проблема, к сожалению, существует.

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