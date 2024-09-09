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Сегодня, 17:20

Представитель Миранчука: «Были и другие варианты в Европе, но в Антона очень поверил президент «Сьона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Михаил Прокопец, юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы полузащитника Антона Миранчука в переговорах со «Сьоном», в интервью «СЭ» рассказал о переходе российского игрока в швейцарский клуб.

— Как проходили переговоры? Какие сложности возникли?

— Большую заинтересованность в приобретении Антона проявил президент «Сьона» Кристиан Константин. Это было самым важным фактором. Я бы даже сказал — решающим. У Миранчука имелись и другие предложения, но нас подкупило то, что глава «Сьона» был готов настолько быстро двигаться навстречу по подписанию контракта, по условиям и так далее. Хочется выразить ему благодарность за его большую веру в Антона.

— А когда «Сьон» на вас вышел?

— Несколько недель назад. Как я сказал выше, были и другие варианты. Но «Сьон» был максимально настроен на конечный результат в переговорном процессе.

Антон Миранчук продолжит карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. «Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

— Швейцарская сторона пошла на все условия игрока?

— По условиям мы не так долго договаривались. Просто важно, что президент клуба очень хотел видеть Антона в составе своей команды. Это большой аванс.

— Президент «Сьона» даже выразил надежду, что Миранчук проявит себя лучше, чем Балотелли. Как-то с Антоном обсуждали его слова?

— Насколько я понимаю, у президента «Сьона» с Балотелли свои счеты (смеется). Мы не лезем в эти отношения. Так что лучше по этой теме вам поговорить с главой клуба. Что-то за его словами кроется (улыбается). Но мы это комментировать не можем.

— Вы сказали про другие варианты в Европе. Греция, Голландия?

— С моей стороны некорректно называть конкретные клубы. Но около 5-6 команд были заинтересованы в услугах Антона.

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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