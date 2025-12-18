Матыцин после матча Сафонова в финале Межконтинентального кубка: «Уверен, сейчас случится вратарский бум»

Председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Олег Матыцин считает, что в России произойдет вратарский бум после победы «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка.

«Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов. Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение», — цитирует экс-министра спорта РИА «Новости».

В финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 — пен.) 26-летний Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара подряд и установил новый рекорд для турниров под эгидой ФИФА.