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«Пойду до конца». «Спортинг» задолжал Михайловичу 3 миллиона евро

08:52
Синиша Михайлович. Фото Reuters
Синиша Михайлович. Фото Reuters
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о споре со «Спортинг». Сербский специалист заявил, что бывший клуб не выплатил ему полную компенсацию в размере 3 миллионов евро за увольнение в июне 2018 года.

— На сегодняшний день «Спортинг» не выплатил мне причитающиеся деньги, -приводит слова Михайловича Goal.com. — С начала года, с тех пор как клуб впервые признал этот долг, они ничего не делали, кроме как пытались задержать оплату.

Такое поведение недопустимо, и если меня заставят, я вернусь в УЕФА, чтобы получить полную сумму. Я пойду до конца, даже если это будет означать исключение «Спортинга» из соревнований УЕФА.

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