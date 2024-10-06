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Посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбление футболистов из России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики сборной Финляндии
Фото Getty Images

Посольство России в Финляндии отреагировало на инцидент с оскорблениями в адрес российских футболистов клуба «Яро» в матче чемпионата Финляндии.

3 октября ТПС на своем поле разгромил «Яро» (3:0) в матче 26-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии. Игра прерывалась из-за оскорблений болельщиков хозяев в адрес россиян Сергея Еременко и Сергея Лазарева, выступавших за гостей.

Сергей Лазарев (пятый слева) с&nbsp;командой &laquo;Яро&raquo; перед матчем. Расизм по-фински. Из-за кричалок в адрес россиян даже пришлось остановить футбольный матч

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз», — говорится в заявлении Посольства.

26-летний Лазарев играет за «Яро» с февраля 2024 года. 25-летний Еременко перебрался в финский клуб годом ранее. Оба игрока выступают в чемпионате Финляндии уже несколько лет.

Источник: Посольство России в Финляндии
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