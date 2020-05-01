Посол объяснил, почему Денис Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров объяснил ситуацию с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым. Форвард в конце апреля расторг контракт с софийским ЦСКА, после чего сообщил, что не может вернуться в Россию, несмотря приобретенные билет на рейс между Софией и Москвой.

— К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полет в Москву 2 мая — это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны, — цитирует ТАСС Макарова.

По его словам, в посольство не поступало никаких обращений со стороны Давыдова. В то же время в консульском отделе посольства России в Болгарии уточнили, что свое желание вылететь из Болгарии в Россию подтвердили около 200 человек.