Последняя команда чемпионата обыграла «Сетубал»

«Авеш» на своем поле переиграл «Сетубал» в матче 31-го тура чемпионата Португалии (1:0). Единственный мяч в самом начале встречи забил Мехдрад Мохаммади. Гости имели шанс отыграться уже спустя 3 минуты, но не смогли реализовать пенальти.

Во втором тайме обе команды получили по красной карточке и доигрывали встречу 10 на 10.

«Авеш» прервал серию из трех поражений, но все еще идет на последнем месте в турнирной таблице. «Сетубал» занимает позицию на две строчки выше.

Чемпионат Португалии

31 тур

«Авеш» — «Витория Сетубал» — 1:0 (1:0)

Гол: Мохаммади, 4.

Нереализованный пенальти: Валенте (С), 7.

Удаления: Диаките (А), 74. Силвиу (С), 80.