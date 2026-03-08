После матча «Рейнджерс» — «Селтик» фанаты устроили беспорядки на поле

«Селтик» по пенальти обыграл «Рейнджерс» (0:0, пенальти — 4:2) в четвертьфинале Кубка Шотландии. После матча на поле произошла стычка между болельщиками.

Фанаты «Селтика» выбежали на поле стадиона «Айброкс» после победы своей команды. Это спровоцировало ответную реакцию со стороны болельщиков «Рейнджерс», которые стали забрасывать поле различными предметами, пока полиция и стюарды пытались их остановить.

Фото Reuters

Сообщается, что один из сотрудников «Селтика» подвергся нападению со стороны болельщика, прорвавшегося на поле.

Шотландская футбольная ассоциация осудила инцидент и начала расследование.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.