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Португалия стартует 4 июня

22:09
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня. Фото twitter.com
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня. Фото twitter.com

Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня. Игры пройдут на ограниченном числе стадионов — отберут только шесть или семь.

«Санта-Кларе», команде с Азорских островов, придется проводить домашние встречи на поле спортивного комплекса, построенного португальской федерацией футбола для национальных команд четыре года назад, сообщили «СЭ» коллеги из A Bola. (Александр Бобров)

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