Португалия стартует 4 июня

Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня. Игры пройдут на ограниченном числе стадионов — отберут только шесть или семь.

«Санта-Кларе», команде с Азорских островов, придется проводить домашние встречи на поле спортивного комплекса, построенного португальской федерацией футбола для национальных команд четыре года назад, сообщили «СЭ» коллеги из A Bola. (Александр Бобров)