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«Порту» обыграл «Виторию Гимарайнш» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

01:58
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«Порту» победил «Виторию Гимарайнш» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей отличились Луис Диас и Эванилсон. У гостей с пенальти забил Маркус Эдвардс, а Абдул Мумин на 53-й минуте получил красную карточку.

«Порту» набрал 32 очка и вышел на первое место. Столько же у идущего вторым «Спортинга». На третьем месте «Бенфика» — 31 очко. У «Витории Гимарайнш» 16 очков и седьмое место.

Чемпионат Португалии

12-й тур

«Порту» — «Витория Гимарайнш» — 2:1 (1:1)

Голы: Диас, 38, Эванилсон, 59 — Эдвардс, 36, с пенальти

Удаление: Мумин («Витория Гимарайнш»), 53

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Евгений Петров все материалы автора

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