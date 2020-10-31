«Порту» в большинстве проиграл «Пасушу»
«Пасуш де Феррейра» дома обыграл «Порту» в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:2). В концеовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве, так как удалился Пепа, но это не помешало команде довести игру до победы.
«Пасуш» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, а «Порту» остался на третьей строчке.
Чемпионат Португалии
6-й тур
«Пасуш де Феррейра» — «Порту» — 3:2 (2:1)
Голы: Ян, 11 (1:0). Эуштакиу, 43 (2:0). Сержиу Оливейра, 45+7 — с пенальти (2:1). Кошта, 58 — с пенальти (3:1). Отавиу, 78 (3:2).
Удаление: Пепа (Пасуш), 41.
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