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«Порту» в большинстве проиграл «Пасушу»

01:33
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«Пасуш де Феррейра» дома обыграл «Порту» в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:2). В концеовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве, так как удалился Пепа, но это не помешало команде довести игру до победы.

«Пасуш» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, а «Порту» остался на третьей строчке.

Чемпионат Португалии

6-й тур

«Пасуш де Феррейра» — «Порту» — 3:2 (2:1)

Голы: Ян, 11 (1:0). Эуштакиу, 43 (2:0). Сержиу Оливейра, 45+7 — с пенальти (2:1). Кошта, 58 — с пенальти (3:1). Отавиу, 78 (3:2).

Удаление: Пепа (Пасуш), 41.

Пасуш де Феррейра — Порту

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