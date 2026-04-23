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23 апреля, 00:51

«Спортинг» сыграл вничью с «Порту» и вышел в финал Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент

«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии — 0:0. Игра проходила в Порту на стадионе «Драгау».

Хозяева нанесли 16 ударов по воротам соперника, из которых только 2 в створ, а гости трижды пробили, и только один раз — в створ.

В концовке встречи «драконы» остались в меньщинстве, так как полузащитник Алан Варела получил красную карточку.

Первый матч «Спортинг» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в финал Кубка Португалии, где сыграет против победителя пары «Фафе» — «Торринсе» (первый матч — 1:1).

Кубок Португалии

1/2 финала

Ответный матч

«Порту» — «Спортинг» — 0:0

Удаление: Варела (П), 89.

Первый матч — 0:1.

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