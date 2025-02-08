«Порту» вырвал ничью у «Спортинга», матч закончился потасовкой

«Порту» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» в матче 21-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

В конце первого тайма защитник Иван Фреснеда вывел лиссабонцев вперед. Хозяевам удалось отыграться на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — отличился Данни Намасо.

На последних секундах во время углового у ворот «Порту» в штрафной площади произошла потасовка. Сначала защитник лиссабонцев Матеус Рейс получил красную карточку, а затем почти сразу Усман Диоманде был удален за удар соперника головой.

«Спортинг» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, а «Порту» идет на 3-й строчке — 43 очка.