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8 февраля 2025, 01:31

«Порту» вырвал ничью у «Спортинга», матч закончился потасовкой

Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Диоманде получил красную карточку.
Фото Reuters

«Порту» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» в матче 21-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

В конце первого тайма защитник Иван Фреснеда вывел лиссабонцев вперед. Хозяевам удалось отыграться на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — отличился Данни Намасо.

На последних секундах во время углового у ворот «Порту» в штрафной площади произошла потасовка. Сначала защитник лиссабонцев Матеус Рейс получил красную карточку, а затем почти сразу Усман Диоманде был удален за удар соперника головой.

«Спортинг» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, а «Порту» идет на 3-й строчке — 43 очка.

Чемпионат Португалии. 21-й тур.
07 февраля 2025, 00:00. Драгау (Порту)
Порту
1:1
Спортинг

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