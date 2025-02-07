«Порту» примет «Спортинг» в 21-м туре чемпионата Португалии в пятницу, 7 февраля. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Порту» — «Спортинг» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «СТАРТ».

По итогам 20-ти туров примейры команда из Порту набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лиссабонский клуб с 50-ю баллами располагается на первой строчке чемпионата.

Чемпионат Португалии. 21-й тур.

07 февраля 2025, 00:00. Драгау (Порту)

Чемпионат Португалии сезона 2024/2025 стартовал 11 августа и завершится 18 мая. «Спортинг» — действующий чемпион страны.