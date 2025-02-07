«Порту» — «Спортинг»: онлайн-трансляция матча чемпионата Португалии
«Порту» сыграет со «Спортингом» в чемпионате Португалии 7 февраля
«Порту» примет «Спортинг» в 21-м туре чемпионата Португалии в пятницу, 7 февраля. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Порту» — «Спортинг» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «СТАРТ».
По итогам 20-ти туров примейры команда из Порту набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лиссабонский клуб с 50-ю баллами располагается на первой строчке чемпионата.
Чемпионат Португалии сезона 2024/2025 стартовал 11 августа и завершится 18 мая. «Спортинг» — действующий чемпион страны.
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