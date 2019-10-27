«Порту» разгромил «Фамаликан», Зе Луиш остался в запасе
22:30
«Порту» на своем поле одержал победу над «Фамаликаном» (3:0) в матче 8-го тура чемпионата Португалии. В составе хозяев отличились полузащитники Луис Диас, нападающие Франсиску Соарес и Фабиу Силва.
Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, который сейчас выступает за «Порту», остался в запасе «драконов».
«Порту» с 21 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Фамаликан» — третья строчка и 19 баллов.
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