30 июня, 00:52

«Порту» рассматривает Фариоли в качестве нового главного тренера

Павел Лопатко

«Порту» определил Франческо Фариоли в качестве главной кандидатуры на пост главного тренера клуба в преддверии сезона-2025/26, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в португальском клубе недовольны нынешним тренером, 39-летним аргентинцем Мартином Ансельми. «Порту» не смог выйти в плей-офф клубного чемпионата мира, а в чемпионате страны занял третье место с отставанием на 11 очков от ставшего первым «Спортинга».

36-летний итальянец Фариоли в сезоне-2024/25 тренировал «Аякс». 19 мая клуб объявил о его уходе. Также он работал в «Ницце», турецких «Аланьяспоре» и «Фатих Карагюмрюк».

