«Порту» продлил контракт с 18-летним Эстевешем до 2024 года

«Порту» переподписал контракт с защитником Томасом Эстевешем, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний перспективный игрок продлил соглашение с командой до 2024 года. В сезоне-2019/20 португалец провел за основную команду «Порту» 10 матчей и не отличился результативными действиями.