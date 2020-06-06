«Порту» продлил контракт с 18-летним Эстевешем до 2024 года
11:25
«Порту» переподписал контракт с защитником Томасом Эстевешем, сообщает пресс-служба клуба.
18-летний перспективный игрок продлил соглашение с командой до 2024 года. В сезоне-2019/20 португалец провел за основную команду «Порту» 10 матчей и не отличился результативными действиями.
?? FC Porto e Tom?s Esteves renovam at? 2024— FC Porto (@FCPorto) June 5, 2020
? 18 anos
? No FC Porto desde 2011
? Vencedor da UEFA Youth League e Campe?o Nacional Sub-19#FCPorto #Tom?sEsteves pic.twitter.com/3OYcchUDut
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