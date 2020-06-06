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«Порту» продлил контракт с 18-летним Эстевешем до 2024 года

11:25

«Порту» переподписал контракт с защитником Томасом Эстевешем, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний перспективный игрок продлил соглашение с командой до 2024 года. В сезоне-2019/20 португалец провел за основную команду «Порту» 10 матчей и не отличился результативными действиями.

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