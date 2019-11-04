«Порту» переиграл с минимальным счетом «Авеш», Маркано забил. Зе Луиш вышел на замену

«Порту» дома одержал победу над «Авешом» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Португалии. Единственный гол на 13-й минуте встречи забил защитник Иван Маркано, который выступал за «Рубин» с 2012 по 2014 год.

Бывший нападающий «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш начинал встречу на скамейке запасных. Футболист вышел на замену на 56-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

«Порту» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Авеш» — 18-я строчка и три балла.

? Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



??FC Porto 1-0 CD Aves

?13' Marcano#FCPorto #FCPCDA pic.twitter.com/VYcMhl80Ji — FC Porto (@FCPorto) November 3, 2019

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