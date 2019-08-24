«Порту» переиграл «Бенфику», Зе Луиш отметился забитым мячом

«Порту» обыграл «Бенфику» в матче 3-го тура чемпионата Португалии — 2:0.

В составе победителей отличились экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш и Мусса Марега.

«Порту» набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблицы, «Бенфика», в активе которой также 6 очков, на 2-м месте.

Зе Луиш нынешним летом перешел в «Порту». Футболист выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, поучаствов в 109 матчах, забив 35 голов и отдав 25 результативных передач.