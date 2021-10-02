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«Порту» дома обыграл «Пасуш»

21:59
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«Порту» победил «Пасуш де Феррейра» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Португалии.

В составе победителей отличились Луис Диас и Венделл. Мехди Тареми в концовке игры получил красную карточку. У гостей забил Нуну Сантос.

«Порту» набрал 20 очков и занимает второе место. У «Пасуша» девять очков и девятая позиция.

Чемпионат Португалии

8-й тур

«Порту» — «Пасуш де Феррейра» — 2:1 (1:1)

Голы: Диас, 44, Венделл, 52 — Нуну Сантос, 19

Удаление: Таареми («Порту»), 90+5

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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П1

32%

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Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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