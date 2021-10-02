«Порту» дома обыграл «Пасуш»
«Порту» победил «Пасуш де Феррейра» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Португалии.
В составе победителей отличились Луис Диас и Венделл. Мехди Тареми в концовке игры получил красную карточку. У гостей забил Нуну Сантос.
«Порту» набрал 20 очков и занимает второе место. У «Пасуша» девять очков и девятая позиция.
Чемпионат Португалии
8-й тур
«Порту» — «Пасуш де Феррейра» — 2:1 (1:1)
Голы: Диас, 44, Венделл, 52 — Нуну Сантос, 19
Удаление: Таареми («Порту»), 90+5
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