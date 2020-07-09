«Порту» обыграл «Тонделу» и продолжает лидировать в чемпионате Португалии

В матче 31-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде победил «Тонделу» (3:1).

В составе победителей отличились Данилу Перейра, Мусса Марега и Фабиу Виейра (с пенальти). Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш остался в запасе. «Порту» набрал 76 очков и занимает первое место. Второй идет «Бенфика» — 67 очков и матч в запасе.

Чемпионат Португалии

31-й тур

«Тондела» — «Порту» — 1:3 (0:0)

Голы: Ронан, 77, с пенальти — Перейра, 47, Марега, 64, Виейра, 90+5, с пенальти