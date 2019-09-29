«Порту» обыграл «Риу Аве», Зе Луиш провел на поле 82 минуты
29 сентября 2019, 23:56
«Порту» в гостях одержал победу над «Риу Аве» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Единственный гол на 12-й минуте встречи забил форвард Мусса Марега.
Бывший нападающий «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш вышел в стартовом составе «драконов» и провел на поле 82 минуты. На счету 28-летнего кабо-вердианского футболиста 6 голов в 7 играх за «Порту» в чемпионате Португалии.
«Порту» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Риу Аве» — 7-я строчка и 10 баллов.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/portugal/super/2019-2020/
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