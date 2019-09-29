«Порту» обыграл «Риу Аве», Зе Луиш провел на поле 82 минуты

«Порту» в гостях одержал победу над «Риу Аве» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Единственный гол на 12-й минуте встречи забил форвард Мусса Марега.

Бывший нападающий «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш вышел в стартовом составе «драконов» и провел на поле 82 минуты. На счету 28-летнего кабо-вердианского футболиста 6 голов в 7 играх за «Порту» в чемпионате Португалии.

«Порту» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Риу Аве» — 7-я строчка и 10 баллов.