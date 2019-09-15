«Порту» обыграл «Портимоненси». Зе Луиш и Маркано отметились голами

«Портимоненси» дома проиграл «Порту» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Португалии. В составе гостей отличились защитники Алекс Теллес и Иван Маркано, а также бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.

«Порту» с 12 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Портимоненси» — 14-я строчка и 4 балла.