«Порту» обыграл «Портимоненси». Зе Луиш и Маркано отметились голами
22:03
«Портимоненси» дома проиграл «Порту» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Португалии. В составе гостей отличились защитники Алекс Теллес и Иван Маркано, а также бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.
«Порту» с 12 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Портимоненси» — 14-я строчка и 4 балла.
??BUUUUUUUUT DE Z? LU?S !— Drag?o France ?? (@DragaoFrance) September 15, 2019
Portimonense SC 0-2 FC Porto pic.twitter.com/8RhCDgz82w
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