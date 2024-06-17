Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:05

«Порту» не будет продлевать контракт с Пепе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш заявил, что клуб не будет продлевать контракт с 41-летним защитником Пепе.

«Я в каком-то смысле дал ему понять, что все его будущее неразрывно связано с «Порту». Однако не в качестве игрока. Ему четко объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не произойдет. Но мы с величайшим уважением относимся к его карьере. «Порту» озабочен сокращением зарплатной ведомости и расходов. Пепе это было ясно объяснено, и он это понял. Он примет решение относительно своей карьеры, но двери «Порту» всегда будут для него открыты», — приводит слова Виллаш?Боаш O Jogo.

В сезоне-2023/24 Пепе провел 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Футболист выступает за «Порту» с 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Андре Виллаш-Боаш
Пепе Феррейра (Пепе)
ФК Порту
3
0
Читайте также
Фанаты сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Фантастический позор Лунина, деградация Мудрика и полное исчезновение Довбика. Что случилось в матче Румыния – Украина
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник «Зенита» подписал трехлетний контракт с «Лудогорцем»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости