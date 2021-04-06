«Порту» хочет продлить контракт с Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может остаться в португальском клубе, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готовит предложение 46-летнему специалисту, чей контракт истекает в июне 2021 года. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Консейсау может возглавить «Рому».

«Порту» после 25 матчей занимает второе место в чемпионате Португалии, имея в активе 57 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 8 очков.