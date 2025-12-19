«Фамаликан» проиграл «Порту», российский вратарь Злобин пропустил 4 гола

«Порту» обыграл «Фамаликан» в матче 1/8 финала Кубка Португалии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

На 6-й минуте Виллиам Гомес открыл счет, но почти сразу гости отыгрались — забил Юстин Де Хаас. Перед перерывом полузащитник Виктор Фрохольдт вывел «драконов» вперед. Во второй половине Саму и Пепе увеличили преимущество «Порту».

Ворота гостей в этой встрече защищал российский вратарь Иван Злобин и сделал 1 сэйв.

В другой встрече 1/8 финала лиссабонский «Спортинг» на выезде только в дополнительное время смог обыграть «Санта Клару» — 3:2 д.в. У лиссабонцев забили Жоао Симоес, Фотис Иоаннидис и Луис Суарес, а у хозяев отличились Лукас Соареш и Габриэль Силва.