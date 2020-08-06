«Портленд» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал турнира MLS

«Филадельфия» проиграла «Портленду» в полуфинале турнира MLS is Back — 1:2. У победителей отличились Джереми Эбобиссе и Себастьян Бланко.

У «Филадельфии» забил Эндрю Вутен. Серхио Дуглас в конце первого тайма не реализовал пенальти.

В финале «Портленд» сыграет с победителем пары «Орландо Сити» — «Миннесота».

MLS is Back

1/2 финала

«Филадельфия» — «Портленд» — 1:2 (0:1)

Голы: Эбобиссе, 13 (0:1). Бланко, 70 (0:2). Вутен, 85 (1:2)

Нереализованный пенальти: Дуглас, 45+2