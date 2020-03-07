Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум обратился к бывшему партнеру по ЦСКА Расмусу Эльму, который ранее объявил о завершении карьеры.

Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018-й.

«Спасибо за возможность пару лет наблюдать из первого ряда за твоей удивительной карьерой. Лучший футболист, с которым я когда-либо играл, и просто замечательный человек», — написал Вернблум в Instagram.

Эльм выступал за ЦСКА два сезона, с лета 2012 года. Полузащитник покинул российскую команду из-за болезни желудочно-кишечного тракта.

Вместе с красно-синими дважды становился чемпионом России (2013, 2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка страны (2013, 2014).

?