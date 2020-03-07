Понтус Вернблум — об Эльме: «Лучший футболист, с которым я когда-либо играл»
20:07
Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум обратился к бывшему партнеру по ЦСКА Расмусу Эльму, который ранее объявил о завершении карьеры.
Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018-й.
«Спасибо за возможность пару лет наблюдать из первого ряда за твоей удивительной карьерой. Лучший футболист, с которым я когда-либо играл, и просто замечательный человек», — написал Вернблум в Instagram.
Эльм выступал за ЦСКА два сезона, с лета 2012 года. Полузащитник покинул российскую команду из-за болезни желудочно-кишечного тракта.
Вместе с красно-синими дважды становился чемпионом России (2013, 2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка страны (2013, 2014).
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