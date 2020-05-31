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Помощники Реброва продлили контракты с «Ференцварошем»

08:05
Тренеры «Ференцвароша». Фото ФК «Ференцварош».
Тренеры «Ференцвароша». Фото ФК «Ференцварош».
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Помощники главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, Унаи Мельгоса и Альберто Босх, подписали новые контракты с клубом, сообщил официальный сайт команды. Срок действия договоров не разглашается.

Оба испанца раньше работали с Ребровым в киевском «Динамо». Босх пришел в «Ференцварош» в августе 2018 года, а Мельгоса — в марте 2019 года.

Тренеры помогли «Ференцварошу» выиграть тридцатое чемпионство в истории в прошлом сезоне, а также впервые за 15 лет сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

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