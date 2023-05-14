Полузащитник Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник Насер Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Хавбек играл за «красных дьяволов» с 2011 года. Всего он провел 66 матчей и забил 8 голов.

33-летний Шадли является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Последний раз он играл за сборную на Евро-2020, которое проходило летом 2021 года.

На данный момент футболист выступает на клубном уровне за «Вестерло». Ранее он играл за «Твенте», «Тоттенхэм», «Вест Бромвич» и «Монако».