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Сегодня, 14:41

Полузащитник Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник Насер Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Хавбек играл за «красных дьяволов» с 2011 года. Всего он провел 66 матчей и забил 8 голов.

33-летний Шадли является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Последний раз он играл за сборную на Евро-2020, которое проходило летом 2021 года.

На данный момент футболист выступает на клубном уровне за «Вестерло». Ранее он играл за «Твенте», «Тоттенхэм», «Вест Бромвич» и «Монако».

Насер Шадли
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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