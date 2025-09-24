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24 сентября 2025, 00:49

Витинья — о третьем месте в голосовании за «Золотой мяч»: «Мне повезло»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике и Витинья.
Фото Reuters

Полузащитник «ПСЖ» Витинья отметил, что гордится своим 3-м местом в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году.

«Третий лучший в мире! Мне повезло! Мне повезло, что я могу каждый день заниматься тем, что люблю больше всего, и меня поддерживают любимая семья и невероятные друзья.

Достичь такого уровня — невероятно. Поздравляем нашу команду мечты с тем, что вчерашний день был лучшим в году, и, без сомнения, поздравляю моего друга Усмана Дембеле, который на самом деле является лучшим игроком в мире!

Трудно ли добиться большего, чем в этом году? Да. Но я не перестаю хотеть большего» — написал Витинья в соцсети X.

Роналдиньо вручает &laquo;Золотой мяч&raquo; Усману Дембеле.Вам не нравится, что «Золотой мяч» достался Дембеле? Это ваши проблемы, а Усман свои решил
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