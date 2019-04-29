Полузащитник "Млада Болеслав" Томаш Пржикрыл оценил связку нападающих Николая Комличенко и Муриса Мешановича. По его словам, это отличные игроки.

На счету Комличенко 24 мяча в 26 играх чемпионата, он выиграл бомбардирскую гонку с огромным отрывом – у занявшего второе место Жана Богеля из "Виктории Пльзень" 14 мячей.

В заключительном 30-м туре "Млада Болеслав" разгромила "Злин" со счетом 3:0. Дубль оформил Комличенко. При этом абсолютный рекорд чемпионата Чехии россиянину побить не удалось – в сезоне-2011/12 Давид Лафата поразил ворота соперников 25 раз.

– Эти двое на поле - настоящая сила. Они очень качественные игроки, – цитирует Пржикрыла iSport.cz. – Мы прекарсно это понимаем, поэтому в первом тайме использовали их взаимодействие. Я должен был помогать им.

Рекорд обсуждали еще по ходу недели. После второго гола я сказал Комличенко, что он может забить еще. Я верил в него. Жаль, что он не смог забить в одном из моментов. Он был близок к рекорду. У него был особенный сезон.