Родри — о возможной победе в номинации на «Золотой мяч»: «Честно говоря, я ничего не знаю»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил, рассчитывает ли он на свою победу в номинации на «Золотой мяч» 2024 года.

«Честно говоря, я ничего не знаю, посмотрим, что будет. Мне приятно быть здесь и быть номинированным как одному из лучших игроков», — сказал Родри на флеш-интервью в зале церемонии.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в сети появился список, где победителем голосования числится Родри. В общей сложности на награду номинировано 30 игроков.

Церемония вручения «Золотого мяча» будет проходить в парижском театре «Шатле» и начнется в 22.45 по московскому времени.