Магомед-Шапи Сулейманов: «Рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам»

Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход в «Хапоэль» из «Краснодара» на правах аренды

Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход в «Хапоэль» (Беэр-Шева) из «Краснодара» на правах аренды.

«Я рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам команды и сыграть перед болельщиками на стадионе «Тернер». У клуба далеко идущие амбиции, и я буду рад посодействовать их осуществлению», — сказал Сулейманов.

Также о переходе 22-летнего игрока высказался генеральный директор «Хапоэля» Гай Примор.

«Подписание контракта с Шапи — это часть профессиональной политики клуба на создание максимально сильного коллектива, который будет бороться за все доступные титулы. Шапи определенно усилит атаку Хапоэля. Я поздравляю его с подписанием контракта в нашем клубе и желаю всех благ и успеха», — отметил Примор.

17 августа «Краснодар» объявил об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль». Соглашение рассчитано на сезон-2022/23.