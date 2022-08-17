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17 августа, 19:15

Магомед-Шапи Сулейманов: «Рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам»

Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход в «Хапоэль» из «Краснодара» на правах аренды
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Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход в «Хапоэль» (Беэр-Шева) из «Краснодара» на правах аренды.

«Я рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам команды и сыграть перед болельщиками на стадионе «Тернер». У клуба далеко идущие амбиции, и я буду рад посодействовать их осуществлению», — сказал Сулейманов.

Также о переходе 22-летнего игрока высказался генеральный директор «Хапоэля» Гай Примор.

«Подписание контракта с Шапи — это часть профессиональной политики клуба на создание максимально сильного коллектива, который будет бороться за все доступные титулы. Шапи определенно усилит атаку Хапоэля. Я поздравляю его с подписанием контракта в нашем клубе и желаю всех благ и успеха», — отметил Примор.

17 августа «Краснодар» объявил об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль». Соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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