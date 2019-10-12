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Полузащитник «Коринтианса» попал в аварию, но выжил

12:30
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Полузащитник «Коринтианса» Ралф попал в автокатастрофу, сообщает Globo. 35-летний игрок находился на заднем сидении, пока его водитель на огромной скорости пытался скрыться от преследования двух мотоциклистов.

Автомобиль влетел в автобусную остановку, сбил 69-летнего пенсионера, у которого подозрение на перелом ноги, после чего врезался в гараж.

Ралф, его отец и брат смогли выбраться из машины только с помощью полицейских. Жизни игрока и его родственников ничего не угрожает, однако сам Ралф находится в состоянии глубокого шока.

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