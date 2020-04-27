Полиция Румынии начала расследование в отношении «Стяуа» за тренировки во время карантина

Румынская полиция проведет расследование в отношении футбольного клуба «Стяуа». Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу.

Сообщается, что клуб разрешил команде возобновить тренировки на базе. При этом в стране все еще действует карантин из-за пандемии коронавируса. Жители Румынии должны соблюдать самоизоляцию.

BREAKING: The Romanian police is investigating FCSB and its players after the club allowed them to train using its facilities today. The coronavirus lockdown lasts untim mid May in Romania. — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 27, 2020

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.