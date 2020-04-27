Полиция Румынии начала расследование в отношении «Стяуа» за тренировки во время карантина
Румынская полиция проведет расследование в отношении футбольного клуба «Стяуа». Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу.
Сообщается, что клуб разрешил команде возобновить тренировки на базе. При этом в стране все еще действует карантин из-за пандемии коронавируса. Жители Румынии должны соблюдать самоизоляцию.
BREAKING: The Romanian police is investigating FCSB and its players after the club allowed them to train using its facilities today. The coronavirus lockdown lasts untim mid May in Romania.— Emanuel Ro?u (@Emishor) April 27, 2020
По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.