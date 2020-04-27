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Полиция Румынии начала расследование в отношении «Стяуа» за тренировки во время карантина

20:45
&quot;Стяуа&quot;. Фото Facebook.
&quot;Стяуа&quot;. Фото Facebook.
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Румынская полиция проведет расследование в отношении футбольного клуба «Стяуа». Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу.

Сообщается, что клуб разрешил команде возобновить тренировки на базе. При этом в стране все еще действует карантин из-за пандемии коронавируса. Жители Румынии должны соблюдать самоизоляцию.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.

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