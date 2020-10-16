Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации
Чешское Управление по борьбе с организованной преступностью проводит следственные действия в штаб-квартире Футбольной ассоциации Чешской Республики в Праге, сообщает Denik.cz.
В рамках уголовного дела по факту коррупции при организации спортивных матчей обвинения предъявлены 20 лицам, 19 из которых были задержаны. Среди задержанных — заместитель председателя организации Роман Бербр. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группы.
«Уголовное дело возбуждено связи с деятельностью организованной преступной группы, занимающейся коррупцией и влияющей на результаты футбольных матчей», — подтвердила генеральный прокурор Чехии Ленка Брадачова.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.