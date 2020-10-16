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Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации

14:36

Чешское Управление по борьбе с организованной преступностью проводит следственные действия в штаб-квартире Футбольной ассоциации Чешской Республики в Праге, сообщает Denik.cz.

В рамках уголовного дела по факту коррупции при организации спортивных матчей обвинения предъявлены 20 лицам, 19 из которых были задержаны. Среди задержанных — заместитель председателя организации Роман Бербр. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группы.

«Уголовное дело возбуждено связи с деятельностью организованной преступной группы, занимающейся коррупцией и влияющей на результаты футбольных матчей», — подтвердила генеральный прокурор Чехии Ленка Брадачова.

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