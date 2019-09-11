Полиция арестовала агента в Монако по делу о коррупции в футболе

Два человека, в том числе футбольный агент, были арестованы по делу об отмывании денег и коррупции в футболе. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что агент был арестован в Монако. Прокуратура Брюсселя сообщила, что полиция провела несколько рейдов по этому делу в Монако, Бельгии и Великобритании. Имя агента не называется. При этом указано, что его помощник был арестован в Бельгии недалеко от Льежа.

Детали дела не сообщаются. По имеющимся данным, оно также связано и с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые прошли в апреле нынешнего года.