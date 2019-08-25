Покер Комличенко за «Младу Болеслав» в матче с «Ческе-Будеевице». Видео всех голов россиянина
25 августа 2019, 23:37
«Млада Болеслав» дома обыграла «Ческе-Будеевице» (4:2) в матче 7-го тура чемпионата Чехии. Российский форвард хозяев Николай Комличенко? отметился покером в этой встрече.
45-я минута: первый гол Комличенко
45+2-я минута: второй гол Комличенко
54-я минута: третий гол Комличенко
67-я минута: четвертый гол Комличенко
Покер Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Ческе-Будеевице»
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