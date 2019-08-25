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Покер Комличенко за «Младу Болеслав» в матче с «Ческе-Будеевице». Видео всех голов россиянина

25 августа 2019, 23:37
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«Млада Болеслав» дома обыграла «Ческе-Будеевице» (4:2) в матче 7-го тура чемпионата Чехии. Российский форвард хозяев Николай Комличенко? отметился покером в этой встрече.

45-я минута: первый гол Комличенко

45+2-я минута: второй гол Комличенко

54-я минута: третий гол Комличенко

67-я минута: четвертый гол Комличенко

Млада Болеслав — Ческе-Будеевице

Покер Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Ческе-Будеевице»

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