Покер Комличенко за «Младу Болеслав» в матче с «Ческе-Будеевице». Видео всех голов россиянина

«Млада Болеслав» дома обыграла «Ческе-Будеевице» (4:2) в матче 7-го тура чемпионата Чехии. Российский форвард хозяев Николай Комличенко? отметился покером в этой встрече.

45-я минута: первый гол Комличенко

45+2-я минута: второй гол Комличенко

54-я минута: третий гол Комличенко

67-я минута: четвертый гол Комличенко

Покер Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Ческе-Будеевице»