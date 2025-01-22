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Погребняк: «Уход Клаудиньо — потеря для «Зенита» и всего чемпионата»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о возможном уходе полузащитника петербургской команды Клаудиньо.

«Когда уходят такие креативные и высококвалифицированные футболисты, как Клаудиньо, то это потеря уже для всего российского чемпионата и в частности для «Зенита». В последнее время у него были проблемы с мотивацией. Если смогут закрыть его сделку так же, как с Венделом, чтобы он ушел после окончания сезона, и принес команде чемпионство, то это было бы супер. Его уход потеря», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. За это время он провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевых передач.

Ранее президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила Globo о срыве трансфера Клаудиньо. 27-летний полузащитник изменил планы и согласился на переход в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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