Погребняк назвал хорошим выбором переход Миранчука в «Сьон»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.

«Очень рад за Антона. Неочевидный выбор. Знаю, что он усердно поддерживал форму, потому что иногда мы вместе тренировались. Миранчук — очень квалифицированный футболист с отличной техникой и видением поля. Отличный выбор! Желаю ему удачи в Швейцарии», — цитирует Погребняка Metaratings.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», он покинул команду летом 2024 года по истечении контракта. В составе московского клуба игрок 217 матчей и забил 51 гол.