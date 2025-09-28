Погба, Зиеш и еще 46 спортсменов призвали УЕФА отстранить Израиль от международных турниров

Объединение спортсменов «Athletes 4 Peace» призвало на своем сайте УЕФА отстранить Израиль от соревнований.

Завление подписали 48 спортсменов, в числе которых полузащитник «Монако» Поль Погба и экс-нападающий «Челси» Хаким Зиеш.

«Мы призываем УЕФА немедленно отстранить Израиль от всех соревнований до тех пор, пока он не выполнит нормы международного права и не прекратит убивать мирных жителей и провоцировать массовый голод», — говорится в тексте заявления.

23 сентября состоялся исполком УЕФА, на котором, по информации Israel Hayom, организация приняла решение не отстранять клубы и сборную Израиля, несмотря на давление со стороны США.

В четверг The Times сообщил, что большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение израильских команд от международных турниров. Такое решение может быть принято на следующей неделе.