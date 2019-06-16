Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски опубликовал фото из больницы. В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.

– Всем привет, я хотел сделать краткое объявление. Я успешно перенес операцию, и теперь буду некоторое время восстанавливаться. Надеюсь, мне скоро станет лучше! Не забывайте, я всегда был бойцом! Спасибо замечательной команде доктора Симона Пройса. Ваш Лукас, – написал Подольски.

Подольски – воспитанник "Кельна", начал в нем профессиональную карьеру и выступал с 2003 по 2006 и с 2009 по 2012 год. С 2017 года он защищает цвета японского "Виссел Кобе".