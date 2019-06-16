Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски опубликовал фото из больницы. В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.
– Всем привет, я хотел сделать краткое объявление. Я успешно перенес операцию, и теперь буду некоторое время восстанавливаться. Надеюсь, мне скоро станет лучше! Не забывайте, я всегда был бойцом! Спасибо замечательной команде доктора Симона Пройса. Ваш Лукас, – написал Подольски.
Подольски – воспитанник "Кельна", начал в нем профессиональную карьеру и выступал с 2003 по 2006 и с 2009 по 2012 год. С 2017 года он защищает цвета японского "Виссел Кобе".
Hey everyone, I just wanted to give you a brief update. I’ve successfully concluded an operation and now the recovery will take time. I hope to be better soon! Don’t forget, I am always a fighter! 🤕💪🏻 Thanks to the amazing team around doctor Simon Preuß. Greetings – Your Lukas #comebackstronger #staystrong #nevergiveup #poldi