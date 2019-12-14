Победная раздевалка АЕКа. Команда выиграла первый матч под руководством Карреры

АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

После матча в Twitter команды из Афин появилось фото из раздевалки, на которой футболисты и тренеры празднуют успех.