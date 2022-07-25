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Сегодня, 12:45

Пирло во время тренировок клуба «Фатих Карагюмрюк» включает музыку

Виктория Кравченко
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Тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло приступил к работе с новой командой. Специалист активно приучает игроков к новой методике, пишут турецкие СМИ.

Итальянец во время тренировок часто включает музыку, чтобы футболистам было интереснее тренироваться.

Чемпионат турецкой Суперлиги стартует 7 августа, в первом туре «Фатих Карагюмрюк» сыграет с «Аланьяспором».

Ранее Пирло тренировал «Ювентус», с мая 2021 года он оставался без команды. В июне 2022 года итальянец возглавил турецкий клуб.

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