Пирло во время тренировок клуба «Фатих Карагюмрюк» включает музыку

Тренер турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло приступил к работе с новой командой. Специалист активно приучает игроков к новой методике, пишут турецкие СМИ.

Итальянец во время тренировок часто включает музыку, чтобы футболистам было интереснее тренироваться.

Чемпионат турецкой Суперлиги стартует 7 августа, в первом туре «Фатих Карагюмрюк» сыграет с «Аланьяспором».

Ранее Пирло тренировал «Ювентус», с мая 2021 года он оставался без команды. В июне 2022 года итальянец возглавил турецкий клуб.