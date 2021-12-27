Пирло может возглавить «Бенфику»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить клуб из Португалии, сообщает Calciomercato.it.
По данным источника, в 42-летнем специалисте заинтересована «Бенфика». Президент клуба Руй Кошта рассматривает несколько кандидатур.
Нынешний специалист «Бенфики» Жорже Жезуш в скором времени может покинуть команду. Отметим, команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса» в мае 2021 года.
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