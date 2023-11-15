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Сегодня, 22:16

Петржела считает, что никто в Европе не возьмет на работу Кержакова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы экс-тренера «Спартака» из Суботицы Александра Кержакова найти другой клуб в Европе.

«Может ли Александр найти себе работу в Чехии? Это будет довольно сложно. Саша — молодой и перспективный тренер, но сейчас в Европе его никто не возьмет на работу. Дело в политике, а не в его профессиональных качествах. Если ситуация в мире изменится, то у него будет гораздо больше шансов найти хорошую работу в Европе», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Сербский «Спартак» объявил об уходе Кержакова 13 ноября. 40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кержаков
Властимил Петржела
Футбол
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