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Сегодня, 06:19

Песселья надеется, что Месси останется в сборной Аргентины как можно дольше

Виктория Кравченко
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Защитник «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Песселья надеется, что форвард Лионель Месси останется в национальной команде еще очень долго.

«Я надеюсь, что он отыграет за сборную еще 20 лет — если это будет личное решение, конечно, он знает, продолжать дальше или нет. Если мне нужно сказать ему, я сяду выпить мате вместе с ним и скажу: «Пожалуйста, продолжай играть еще много лет», — цитирует Песселью TyC Sports.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы переиграли Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также он был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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